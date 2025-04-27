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Ракетна загроза з Чорного моря: ВМС фіксує вранці ворожий носій "Калібрів"

Ілюстративне фото: в Чорному морі помітили російський ракетоносій (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

Сьогодні вранці в акваторії Чорного моря фіксують один російський корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-Морських сил ЗСУ.

Як уточнили у військовому відомстві, даний ракетоносій у разі атаки здатен запустили загальним залпом до 6 "Калібрів".

Також в українських ВМС інформують, що в Азовському морі кораблі противника не спостерігаються.

Між тим в Середземному морі були помічені 4 військові кораблі РФ, з яких 2 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 12 ракет.

Також у відомсті додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря –- 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор,
  • до Азовського моря - 8 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 24 квітня під час масованої комбінованої атаки РФ випустила по Україні 215 повітряних цілей, а саме: 145 дронів і 70 ракет різних типів (12 із них виявилися "Калібрами", випущеними з акваторії Чорного моря).

Сили протиповітряної оборони ЗСУ тоді збили 48 ракет (серед них - 6 "Калібрів") та 64 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Нагадаємо також, у січні у партизанському русі "АТЕШ" розповіли, що росармія відновлює стару базу підводних човнів в окупованому Криму.

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