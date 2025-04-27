Ракетна загроза з Чорного моря: ВМС фіксує вранці ворожий носій "Калібрів"

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 24 квітня під час масованої комбінованої атаки РФ випустила по Україні 215 повітряних цілей, а саме: 145 дронів і 70 ракет різних типів (12 із них виявилися "Калібрами", випущеними з акваторії Чорного моря).

Сили протиповітряної оборони ЗСУ тоді збили 48 ракет (серед них - 6 "Калібрів") та 64 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Нагадаємо також, у січні у партизанському русі "АТЕШ" розповіли, що росармія відновлює стару базу підводних човнів в окупованому Криму.

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