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Ракетная угроза с Черного моря: ВМС фиксирует утром вражеский носитель "Калибров"

Иллюстративное фото: в Черном море заметили российский ракетоноситель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Владимир Костырин

Сегодня утром в акватории Черного моря фиксируют один российский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-Морских сил ВСУ.

Как уточнили в военном ведомстве, данный ракетоноситель в случае атаки способен запустили общим залпом до 6 "Калибров".

Также в украинских ВМС информируют, что в Азовском море корабли противника не наблюдаются.

Между тем в Средиземном море были замечены 4 военных корабля РФ, из которых 2 являются носителями "Калибров" общим залпом до 12 ракет.

Также в ведомстве добавили, что за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 4 судна, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор,
  • в Азовское море - 8 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 апреля во время массированной комбинированной атаки РФ выпустила по Украине 215 воздушных целей, а именно: 145 дронов и 70 ракет различных типов (12 из них оказались "Калибрами", выпущенными из акватории Черного моря).

Силы противовоздушной обороны ВСУ тогда сбили 48 ракет (среди них - 6 "Калибров") и 64 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).

Напомним также, в январе в партизанском движении "АТЕШ" рассказали, что росармия восстанавливает старую базу подводных лодок в оккупированном Крыму.

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