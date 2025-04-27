Ракетная угроза с Черного моря: ВМС фиксирует утром вражеский носитель "Калибров"

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 апреля во время массированной комбинированной атаки РФ выпустила по Украине 215 воздушных целей, а именно: 145 дронов и 70 ракет различных типов (12 из них оказались "Калибрами", выпущенными из акватории Черного моря).

Силы противовоздушной обороны ВСУ тогда сбили 48 ракет (среди них - 6 "Калибров") и 64 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).

Напомним также, в январе в партизанском движении "АТЕШ" рассказали, что росармия восстанавливает старую базу подводных лодок в оккупированном Крыму.

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