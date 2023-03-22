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Ракетна загроза посилилася. У ОК "Південь" назвали кількість носіїв "Калібрів" у морі

Новость на русском →
Середа 22 березня 2023 23:52
Ракетна загроза посилилася. У ОК "Південь" назвали кількість носіїв "Калібрів" у морі Фото: у ОК "Південь" назвали кількість ракетоносіїв "Калібрів" (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

Російські військові вивели у Чорне море три ракетоносія. Сумарний залп "Калібрів" може сягати 20 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.

"У Чорному морі ворожі кораблі продовжують маневрувати в ракетобезпечному районі на південний схід від Криму в напрямку Новоросійська. Нині на службі знаходиться 15 одиниць, серед яких уже три ракетоносія - протягом дня додався підводний човен. Таким чином, сумарний залп "Калібрів" може досягати 20 ракет", - заявив речник ОК "Південь".

За його словами, судячи з аналізу активності ворожої авіації, присутності в морі ракетоносіїв, тактики окупантів із застосування дронів-камікадзе у темний час доби, загроза ракетних ударів та інших повітряних атак залишається досить високою.

Нагадаємо, у прес-центрі Сил оборони півдня України зазначили, що Чорноморський флот Росії практично опинився у "пастці". Окупанти не мають можливості вивести його з Чорного моря – тільки розосередити.

Також ми писали, що 20 березня під час вибухів у тимчасово окупованому Джанкої було знищено російські крилаті ракети "Калібр" під час їхнього транспортування.

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