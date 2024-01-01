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Ракетна загроза через МіГ-31К. По всій Україні оголошена повітряна тривога

Київ, Понеділок 01 січня 2024 11:25
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Ракетна загроза через МіГ-31К. По всій Україні оголошена повітряна тривога Фото: по всій Україні оголошено повітряну тривогу (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

По всій Україні сьогодні, 1 січня оголошена масштабна повітряна тривога. Причиною тому є зліт російського МіГ-31К

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Ракетна загроза

За даними Повітряних сил ЗСУ, для всієї України є ракетна небезпека. Оскільки зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ).

Також є загроза застосування балістичного озброєння для східних областей.

"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - закликали у прес-службі Командування.

Мапа тривог

Станом на 11:25 мапа повітряних тривог виглядає так:

Ракетна загроза через МіГ-31К. По всій Україні оголошена повітряна тривога

Обстріли України

Нагадаємо, що в новорічну ніч російські війська застосували рекордну кількість ударних БПЛА типу "Шахед" - 90 одиниць. Атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків.

Речник Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що 87 дронів вдалося збити.

Втім, внаслідок атаки все ж є руйнування та постраждалі. Зокрема, Одесі загинув підліток, а у Львові вщент згорів музей Романа Шухевича та загорівся університет, де вчився Степан Бандера.

Крім того, окупанти випустили чотири зенітні керовані ракети С-300 по Харківській області.

Детальніше про наслідки масованої атаки "Шахедів" у новорічну ніч - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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