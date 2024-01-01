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Ракетная угроза из-за МиГ-31К. По всей Украине объявлена воздушная тревога

Киев, Понедельник 01 января 2024 11:25
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Ракетная угроза из-за МиГ-31К. По всей Украине объявлена воздушная тревога Фото: по всей Украине объявлена воздушная тревога (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

По всей Украине сегодня, 1 января, объявлена масштабная воздушная тревога. Причиной тому является взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Ракетная угроза

По данным Воздушных сил ВСУ, для всей Украины есть ракетная опасность. Поскольку зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ).

Также существует угроза применения баллистического вооружения для восточных областей.

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - призвали в пресс-службе Командования.

Карта тревог

По состоянию на 11:25, карта воздушных тревог выглядит так:

Ракетная угроза из-за МиГ-31К. По всей Украине объявлена воздушная тревога

Обстрелы Украины

Напомним, что в новогоднюю ночь российские войска применили рекордное количество ударных БПЛА типа "Шахед" - 90 единиц. Атака осуществлялась волнами четырех направлений.

Спикер Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что 87 дронов удалось сбить.

Впрочем, в результате атаки все же разрушения и пострадавшие. В частности, Одессе погиб подросток, а во Львове дотла сгорел музей Романа Шухевича и загорелся университет, где учился Степан Бандера.

Кроме того, оккупанты выпустили четыре зенитных управляемых ракеты С-300 по Харьковской области.

Детальнее о последствиях массированной атаки "Шахедов" в новогоднюю ночь - читайте в материале РБК-Украина.

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ракети воздушная тревога
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