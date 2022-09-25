Ракетная опасность возросла. Россия держит в Черном море десятки "Калибров"
Российские оккупанты вывели три надводных и один подводный носитель "Калибров" в Черное море. Опасность ракетных ударов по украинским городам выросла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"На боевом дежурстве вдоль крымского побережья находятся 3 надводных и 1 подводный носители высокоточного оружия суммарным залпом 28 крылатых ракет "Калибр", - отметили военные.
Остальная группировка вражеского флота в количестве 12 кораблей по-прежнему маневрирует в безопасном районе, без попыток приближения к подконтрольной Украине территории.
В ОК "Юг" подчеркнули, что угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам в зоне достижения соответствующего вражеского оружия остаются актуальными.
"Не пренебрегайте собственной безопасностью, будьте бдительны и сознательны. По алгоритму действий при сигналах воздушных тревог действуйте четко и оперативно", - добавили наши воины.
Напомним, украинская авиация и артиллерия 24 сентября мощно атаковала российских кафиров на южнобугском направлении. ВСУ уничтожили десятки единиц живой силы и техники противника.
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