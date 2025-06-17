Ракетна небезпека: зліт МіГ-31К загрожує усій території України

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, РФ також підняла в повітря два борти Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область). Літаки здійснюють політ у південно-східному напрямку.

Крім того, росіяни 16 червня ввечері запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Зокрема, вибухи вже пролунали в Києві.

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