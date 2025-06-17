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Ракетная опасность: взлет МиГ-31К угрожает всей территории Украины

Фото: самолет МИГ-31 (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Зафиксирован взлет МиГ-31К, являющегося носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушные силы сообщили о взлете российского МиГ-31К - носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Кроме того, военные сообщили о нескольких скоростных воздушных целях в разных регионах:

  • 1:30 скоростная цель на Киев;
  • 1:37 скоростная цель на Харьковщине курсом на Днепропетровщину;
  • 1:39 скоростная цель на Кривой Рог.

 

Напомним, по данным Воздушных сил, РФ также подняла в воздух два борта Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область). Самолеты совершают полет в юго-восточном направлении.

Кроме того, россияне 16 июня вечером запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". В частности, взрывы уже прогремели в Киеве.

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МіГ-31КВойна в Украине