Окупанти підняли в повітря бомбардувальники Ту-95

У Росії в ніч на 17 червня злетіли бомбардувальники Ту-95. Їх підняли з аеродрому "Оленья".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

Повітряні сили пообіцяли повідомити додатково в разі ракетної загрози і пусків крилатих ракет.

Військові уточнили, що літаки летять у південно-східному напрямку.

"Зафіксовано активність 2-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленя" (Мурманська область)", - йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Атака дронів

До слова, росіяни 16 червня ввечері запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед".

Зокрема, вибухи вже пролунали в Києві. Відомо, що в Солом'янському районі впав дрон.

При цьому у Святошинському районі внаслідок атаки загорівся автомобіль.

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