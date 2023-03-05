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Ракетна небезпека. Стало відомо, скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі

Фото: Стало відомо, скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вранці неділі, 5 березня, вивели у Чорне море 2 надводних і 2 підводних судна-носії крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, ворог може атакувати Україну 24 "Калібрами".

Братчук також закликав громадян не нехтувати правилами поведінки під час сигналів повітряної тривоги.

Варто зазначити, що до укриттів необхідно прямувати одразу як починають вити сирени. Там слід перебувати, допоки не буде даних про відбій.

Нагадаємо, РФ може завдавати обстрілів по українській території, не прив'язуючись до якихось символічних дат.

До слова, у Повітряних силах ЗСУ очікують від партнерів постачань додаткових батарей NASAMS і ракет до них. Оскільки це б посилило наш захист від ударів ворога.

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Черное мореВійна Росії проти України