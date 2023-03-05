Ракетная опасность. Стало известно, сколько "Калибров" держит РФ в Черном море

Российские оккупанты утром воскресенья, 5 марта, вывели в Черное море 2 надводных и 2 подводных судна-носителя крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

Стоит отметить, что к укрытиям необходимо направляться сразу, как начинают выть сирены. Там следует находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.

Братчук также призвал граждан не пренебрегать правилами поведения во время сигналов воздушной тревоги.

По данным пресс-секретаря областной военной администрации, враг может атаковать Украину 24 "Калибрамы".

Напомним, РФ может наносить обстрелы по украинской территории, не привязываясь к каким-либо символическим датам.

К слову, в Воздушных силах ВСУ ожидают от партнеров поставок дополнительных батарей NASAMS и ракет к ним. Поскольку это усилило бы нашу защиту от ударов врага.

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