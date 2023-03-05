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Ракетная опасность. Стало известно, сколько "Калибров" держит РФ в Черном море

Фото: Стало известно, сколько "Калибров" держит Россия в Черном море (Скриншот из видео)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты утром воскресенья, 5 марта, вывели в Черное море 2 надводных и 2 подводных судна-носителя крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

По данным пресс-секретаря областной военной администрации, враг может атаковать Украину 24 "Калибрамы".

Братчук также призвал граждан не пренебрегать правилами поведения во время сигналов воздушной тревоги.

Стоит отметить, что к укрытиям необходимо направляться сразу, как начинают выть сирены. Там следует находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.

Напомним, РФ может наносить обстрелы по украинской территории, не привязываясь к каким-либо символическим датам.

К слову, в Воздушных силах ВСУ ожидают от партнеров поставок дополнительных батарей NASAMS и ракет к ним. Поскольку это усилило бы нашу защиту от ударов врага.

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