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Ракетна небезпека. Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі

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П'ятниця 17 березня 2023 07:26
Ракетна небезпека. Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі Фото: Росія тримає у Чорному морі 24 крилатих ракети "Калібр" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти 17 березня вивели у Чорне море 4 судна-носії крилатих ракет. Серед них - 2 підводних човни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

Згідно з даними прессекретаря обласної військової адміністрації, ворог може атакувати Україну 24 "Калібрами".

"Протягом дня можлива активність ворожої авіації. Не нехтуємо сигналами повітряної тривоги", - підкреслив Братчук.

Варто зазначити, що до укриттів необхідно прямувати одразу як починають вити сирени. Там слід перебувати, допоки не буде інформації про відбій.

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року РФ завдала по території України 5 тисяч ракетних, понад 3 тисячі авіаційних та 1,1 тисячі ударів безпілотниками.

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Черное море Війна Росії проти України
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