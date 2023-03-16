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За рік війни Росія завдала майже п'ять тисяч ракетних ударів по Україні

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Четвер 16 березня 2023 05:19
За рік війни Росія завдала майже п'ять тисяч ракетних ударів по Україні Фото: за рік Росія завдала 5 тисяч ракетних ударів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

З лютого 2022 року Росія завдала по території України 5 тисяч ракетних, 3,5 тисяч авіаційних та 1,1 тисячу ударів за допомогою дронів.

Про це заявив перший секретар Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні Данило Кубай, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Загалом з початку війни російська федерація здійснила майже 5 тис. ракетних ударів, майже 3500 авіаударів та майже 1100 ударів безпілотниками. Без жодного військового сенсу російські війська продовжують реалізовувати стратегію безглуздого руйнування, перетворюючи на руїни цілі міста та вбиваючи невинних цивільних осіб", - заявив він.

Дипломат зазначив, що внаслідок злочинних дій РФ від початку повномасштабного вторгнення загинула 8 231 цивільна особа, а 13 734 зазнали поранень.

Нагадаємо, що Повітряні сили з вересня 2022 року збили до 700 ракет росіян.

Остання масована ракетна атака росіян відбулась 9 березня. Внаслідок обстрілів були жертви, також пошкоджені об'єкти енергетики та критичної інфраструктури у низці регіонів.

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