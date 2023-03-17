Ракетная опасность. Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

Стоит отметить, что в укрытие необходимо направляться сразу как начинают выть сирены. Там следует находиться до тех пор, пока не будет информации об отбое.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года РФ нанесла по территории Украины 5 тысяч ракетных, более 3 тысяч авиационных и 1,1 тысяч ударов беспилотниками.

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