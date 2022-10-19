Ракетна небезпека. Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі

У Чорному морі нині перебуває 2 російських судна-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

"Корабельне угруповання ворожого флоту складає 9 одиниць, з яких напоготові до активних дій 2 ВДК і 2 ракетоносії з 16 ракетами "Калібр", - зазначили українські військові.

В ОК "Південь" закликали громадян не наражати себе на зайву небезпеку, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Водночас сповіщати компетентні органи про підозрілих людей, які збирають інформацію чи просувають антиукраїнську пропаганду.

"Не наближайтесь до підозрілих предметів, убезпечте себе і оточуючих, зокрема, дітей. Небезпечну роботу довірте професіоналам", - додали наші воїни.