Ракетная опасность. Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море

В Черном море сейчас находятся 2 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"Корабельная группировка вражеского флота составляет 9 единиц, из которых готовы к активным действиям 2 ВДК и 2 ракетоносителя с 16 ракетами "Калибр", - отметили украинские военные.

В ОК "Юг" призвали граждан не подвергать себя лишней опасности, не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В то же время извещать компетентные органы о подозрительных людях, собирающих информацию или продвигающих антиукраинскую пропаганду.

"Не приближайтесь к подозрительным предметам, обезопасьте себя и окружающих, в частности детей. Опасную работу доверьте профессионалам", - добавили наши воины.