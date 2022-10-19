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Ракетная опасность. Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море

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Среда 19 октября 2022 03:48
Ракетная опасность. Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море Фото: В Черном море находится 2 российских судна-носителя "Калибров" (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

В Черном море сейчас находятся 2 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Корабельная группировка вражеского флота составляет 9 единиц, из которых готовы к активным действиям 2 ВДК и 2 ракетоносителя с 16 ракетами "Калибр", - отметили украинские военные.

В ОК "Юг" призвали граждан не подвергать себя лишней опасности, не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В то же время извещать компетентные органы о подозрительных людях, собирающих информацию или продвигающих антиукраинскую пропаганду.

"Не приближайтесь к подозрительным предметам, обезопасьте себя и окружающих, в частности детей. Опасную работу доверьте профессионалам", - добавили наши воины.

Напомним, Вооруженные силы Украины 18 октября уничтожили 2 российские склада с боеприпасами в Херсонской и Николаевськой областях.

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