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Ракетна небезпека. Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі

Фото: У Чорному морі нині перебуває чотири російських судна-носії "Калібрів" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Чорному морі нині перебуває чотири російських судна-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 28 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Військові розповіли, що корабельне угруповання ворожого флоту перебуває без змін району маневрування, складу, завдань і загроз.

"Ті самі 4 носії 28 "Калібрів" напоготові для завдання ударів по всій території України", - зазначили в ОК "Південь".

Окрім цього, наші воїни попередили, що загроза ракетних ударів та запуску дронів-камікадзе залишається актуальною і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованого суходолу.

"Ворог не припиняє практики підступних обстрілів мирних населених пунктів у тилових районах, тож дії за сигналами тривого мають бути чіткими і швидкими. Не наражайте себе на небезпеку, дослухайтесь до обмежень воєнного стану", - додали в Оперативному командуванні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від Сполучених Штатів зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

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Війна Росії проти України