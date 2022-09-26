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Ракетная опасность. Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море

Фото: В Черном море сейчас находятся четыре российских судна-носителя "Калибров" (Скриншот из видео)
Автор: Олег Васкив

В Черном море сейчас находятся четыре российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 28 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Военные рассказали, что корабельная группировка вражеского флота находится без изменений района маневрирования, состава, задач и угроз.

"Те же 4 носителя 28 "Калибров" наготове для нанесения ударов по всей территории Украины", - отметили в ОК "Юг".

Кроме того, наши воины предупредили, что угроза ракетных ударов и запуска дронов-камикадзе остается актуальной и с моря, и с воздуха, и с временно оккупированной суши.

"Враг не прекращает практики коварных обстрелов мирных населенных пунктов в тыловых районах, поэтому действия по сигналам тревоги должны быть четкими и быстрыми. Не подвергайте себя опасности, прислушивайтесь к ограничениям военного положения", - добавили в Оперативном командовании.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от Соединенных Штатов зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

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