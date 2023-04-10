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Ракетна небезпека. РФ вивела у Чорне море підводний ракетоносій

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Україна, Понеділок 10 квітня 2023 22:47
Ракетна небезпека. РФ вивела у Чорне море підводний ракетоносій Фото: РФ вивела у Чорне море підводний ракетоносій (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія у понеділок, 10 квітня, вивела у Чорне море корабельне угрупування з восьми кораблів та одного підводного ракетоносія. Рівень загрози не надто високий, але ігнорувати його не можна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь" у Telegram.

За даними відомства, загальний залп може становити чотири крилаті ракети "Калібр".

"Ворог навіть при низькій вірогідності атаки залишається підступним і жорстоким. Ситуація в морі може оперативно змінюватися, як і активність ворожої авіації", - сказано в повідомленні.

Окрім цього жителів південних областей попередили не використовувати плавзасоби. Обмеження використання водного транспорту і будь-яких плавзасобів, в першу чергу спрямовані на збереження ваших життів.

Нагадаємо, РФ тримала у Чорному морі лише один ракетоносій, який був споряджений 4 "Калібрами".

Детальніше про те, скільки ще в Росії залишається ракет та чи встигає ворог поповнювати запаси - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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