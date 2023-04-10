Ракетная опасность. РФ вывела в Черное море подводный ракетоноситель

Россия в понедельник, 10 апреля, вывела в Черное море корабельную группировку из восьми кораблей и одного подводного ракетоносителя. Уровень угрозы не слишком высок, но игнорировать его нельзя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг" в Telegram.

По данным ведомства, общий залп может составлять четыре крылатых ракеты "Калибр". "Враг даже при низкой вероятности атаки остается коварным и жестоким. Ситуация в море может оперативно меняться, как и активность вражеской авиации", - говорится в сообщении. Кроме того, жителей южных областей предупредили не использовать плавсредства. Ограничения использования водного транспорта и любых плавсредств, в первую очередь, направлены на сохранение ваших жизней.