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Ракетная опасность. РФ вывела в Черное море подводный ракетоноситель

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Украина, Понедельник 10 апреля 2023 22:47
Ракетная опасность. РФ вывела в Черное море подводный ракетоноситель Фото: РФ вывела в Черное море подводный ракетоноситель (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россия в понедельник, 10 апреля, вывела в Черное море корабельную группировку из восьми кораблей и одного подводного ракетоносителя. Уровень угрозы не слишком высок, но игнорировать его нельзя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг" в Telegram.

По данным ведомства, общий залп может составлять четыре крылатых ракеты "Калибр".

"Враг даже при низкой вероятности атаки остается коварным и жестоким. Ситуация в море может оперативно меняться, как и активность вражеской авиации", - говорится в сообщении.

Кроме того, жителей южных областей предупредили не использовать плавсредства. Ограничения использования водного транспорта и любых плавсредств, в первую очередь, направлены на сохранение ваших жизней.

Напомним, РФ держала в Черном море только один ракетоноситель, снаряженный 4 "Калибрами".

Детальнее о том, сколько еще в России остается ракет и успевает ли враг пополнять запасы - читайте в материале РБК-Украина.

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