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РФ вивела у Чорне море один ракетоносій: скільки "Калібрів" напоготові

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Чорне море, Субота 08 квітня 2023 12:38
РФ вивела у Чорне море один ракетоносій: скільки "Калібрів" напоготові Фото: Росія вивела у Чорне море один ракетоносій (5ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі один носій "Калібрів". Загальна кількість готових до запуску ракет нараховує 4 одиниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ВМС ЗСУ.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет", - йдеться в повідомленні.

При цьому окупанти тримають в акваторії Азовського моря один корабель.

Тим часом в Середземному морі знаходиться до 7 ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет "Калібр", їх загальний залп складає до 20 ракет.

Нагадаємо, раніше через шторм в Чорному морі РФ заводила свої ракетоносії в пункти базування.

Додамо, раніше в Силах оборони попереджали, що ворог може завдати по Україні точкових ракетних ударів.

Детальніше про те, скільки ще в Росії залишається ракет та чи встигає ворог поповнювати запаси - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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