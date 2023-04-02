Ракетна небезпека. Братчук розповів, скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі

Російські окупанти вивели на бойове чергування у Чорне море 12 кораблів, з яких 3 - судна-носії крилатих ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Одеської ОВА Сергія Братчука в ефірі телемарафону.
За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, ворог може атакувати Україну 20 "Калібрами".
"Через штормове попередження у морі ситуація може швидко змінитися, однак це повністю не виключає ймовірність ракетних ударів", - зазначив Братчук.
Водночас посадовець попередив про вибухонебезпечні предмети в акваторії. За його словами, існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.
"У разі виявлення морської мін або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати", - підкреслив речник.
Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року РФ завдала по території України 5 тисяч ракетних, понад 3 тисячі авіаційних та 1,1 тисячі ударів безпілотниками.
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