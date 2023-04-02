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Ракетная опасность. Братчук рассказал, сколько "Калибров" держит РФ в Черном море

Фото: Россия держит в Черном море до 20 крылатых ракет "Калибр" (Скриншот из видео)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вывели на боевое дежурство в Черное море 12 кораблей, из которых 3 - суда-носители крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в эфире телемарафона.

По данным пресс-секретаря областной военной администрации, враг может атаковать Украину 20 "Калибрамы".

"Из-за штормового предупреждения в море ситуация может быстро измениться, однако это полностью не исключает вероятность ракетных ударов", - отметил Братчук.

В то же время чиновник предупредил о взрывоопасных предметах в акватории. По его словам, существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

"В случае обнаружения морской мин или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать", - подчеркнул спикер.

Напомним, с 24 февраля 2022 года РФ нанесла по территории Украины 5 тысяч ракетных, более 3 тысяч авиационных и 1,1 тысяч ударов беспилотниками.

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