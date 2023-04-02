Ракетная опасность. Братчук рассказал, сколько "Калибров" держит РФ в Черном море

По данным пресс-секретаря областной военной администрации, враг может атаковать Украину 20 "Калибрамы".

"Из-за штормового предупреждения в море ситуация может быстро измениться, однако это полностью не исключает вероятность ракетных ударов", - отметил Братчук.

В то же время чиновник предупредил о взрывоопасных предметах в акватории. По его словам, существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

"В случае обнаружения морской мин или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать", - подчеркнул спикер.