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Ракетна атака на Україну може мати вплив на енергосистеми сусідніх країн

Фото: потрапити під загрозу ракетних ударів РФ можуть й енергетичні системи сусідніх країн (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Масований обстріл російськими агресорами енергетичної інфраструктури України, який було здійснено у вівторок, 15 листопада, може мати вплив й на енергосистеми деяких сусідніх країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства енергетики України.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Глущенко, який також зазначив, що це наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни.

"Влучання відбуваються по всій українській енергосистемі: як по об‘єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії. Ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, а й на енергосистеми деяких наших сусідів", - підкреслив він.

Натомість по всій Україні запроваджено аварійні відключення, зауважив Глущенко.

"Після поразок на військовій і міжнародній аренах ворог здійснює чергову спробу терористичного реваншу і намагається нанести максимальної шкоди нашій енергосистемі напередодні зими", - відзначив він.

Глущенко попросив всіх українців із розумінням поставитися до критичної ситуації з енергопостачанням, зберігати спокій і довіряти енергетикам і ЗСУ.

Нагадаємо, російська армія сьогодні, 15 листопада, знову масовано атакувала Україну. Окупанти здійснили запуски ракет по кількох українських містах та енергетичних об'єктах.

В Офісі президента України вже відреагували на масштабну атаку росіян. Там кажуть, що ракетний удар - це відповідь на промову президента Володимира Зеленського на саміті G20.

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