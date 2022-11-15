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Ракетная атака на Украину может повлиять на энергосистемы соседних стран

Фото: попасть под угрозу ракетных ударов РФ могут и энергетические системы соседних стран (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Массированный обстрел российскими агрессорами энергетической инфраструктуры Украины, который был произведен во вторник, 15 ноября, может повлиять и на энергосистемы некоторых соседних стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства энергетики Украины.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Глущенко, который также отметил, что это самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны.

"Попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии. Эта атака может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых наших соседей", - подчеркнул он.

В то же время по всей Украине введены аварийные отключения, отметил Глущенко.

"После поражений на военной и международной аренах враг предпринимает очередную попытку террористического реванша и пытается нанести максимальный ущерб нашей энергосистеме в преддверии зимы", - отметил он.

Глущенко попросил всех украинцев с пониманием отнестись к критической ситуации с энергоснабжением, сохранять спокойствие и доверять энергетикам и ВСУ.

Напомним, российская армия сегодня, 15 ноября, снова массированно атаковала Украину. Оккупанты осуществили запуски ракет по нескольким украинским городам и энергетическим объектам.

В Офисе президента Украины уже отреагировали на масштабную атаку россиян. Там говорят, что ракетный удар - это ответ на речь президента Владимира Зеленского на саммите G20.

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