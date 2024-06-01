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Ракетна атака РФ: у Кіровоградській області вражено обʼєкт енергетичної інфраструктури

Субота 01 червня 2024 06:43
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Ракетна атака РФ: у Кіровоградській області вражено обʼєкт енергетичної інфраструктури Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

Внаслідок нічної ракетної атаки з боку Росії вражено обʼєкт енергетичної інфраструктури у Кіровоградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Кіровоградської ОВА Андрія Райковича у Telegram.

"Сьогодні зранку - ворожа ракетна атака на Кіровоградщину. Вражений обʼєкт енергетичної інфраструктури", - написав він.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Всі відповідні служби вже працюють.

Російська атака дронами і ракетами в ніч проти 1 червня

В ніч на 1 червня Росія атакувала Україну ракетами і ударними БПЛА. Повітряну тривогу оголошували по всій території країни.

Повідомлялося про вибухи у Київській області, Вінниці, Запоріжжі.

Вінницька ОВА повідомила, що внаслідок падіння уламків ворожого дрона зайнялася пожежа на об’єкті критичної інфраструктури.

Зранку Міненерго повідомило, що РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у 5 областях України.

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