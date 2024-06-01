У Вінниці пролунали вибухи
Ілюстративне фото (getty images)
У Вінниці під час повітряної тривоги було чути вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
"У Вінниці чутно вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.
У Вінниці та області було оголошено повітряну тривогу через рух ворожих ударних БПЛА.
Нагадаємо, в Україні пізно ввечері, 31 травня, через ворожі дрони-камікадзе в деяких областях оголосили повітряну тривогу.
Повідомлялося про роботу ППО у Київській області.
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