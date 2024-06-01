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У Вінниці пролунали вибухи

Субота 01 червня 2024 02:31
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У Вінниці пролунали вибухи Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Вінниці під час повітряної тривоги було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"У Вінниці чутно вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

У Вінниці та області було оголошено повітряну тривогу через рух ворожих ударних БПЛА.

Нагадаємо, в Україні пізно ввечері, 31 травня, через ворожі дрони-камікадзе в деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Повідомлялося про роботу ППО у Київській області.

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