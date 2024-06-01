У Вінниці пролунали вибухи

У Вінниці під час повітряної тривоги було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"У Вінниці чутно вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні. У Вінниці та області було оголошено повітряну тривогу через рух ворожих ударних БПЛА.