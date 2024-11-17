Ракетна атака: в одному з районів Києва палає дах житлового будинку

Масований ракетний обстріл України

Нагадаємо, цієї ночі після 3:00 росіяни підняли в повітря 17 стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Також агресор вивів у Чорне море 4 кораблі, що здатні одночасно запустити 24 ракети типу "Калібр".

Близько 6:00 були зафіксовані пуски ракет стратегічною авіацією, з Чорного моря і з території Криму.

О 6:40 у Києві пролунала серія потужних вибухів. Працюють сили ППО.

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