UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Ракетна атака: в одному з районів Києва палає дах житлового будинку

Фото: у центрі Києва горить дах житлового будинку (Павло Петров/ДСНС)
Автор: Валерій Савицький

Україна перебуває під масованим ракетним обстрілом Росії. У центрі Києва через падіння уламків ракети палає дах житлового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову столиці Віталія Кличка та Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

За словами мера, палає дах одного з будинків у Печерському районі. Всі служби прямують на місце.

"Внаслідок ракетного удару по Києву через падіння уламків в Печерському районі сталося загорання на покрівлі п'ятиповерхового житлового будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Оновлено 7:00

Начальник КМВА повідомив, що попередньо, внаслідок атаки є один постраждалий. Людину передали медикам.

Масований ракетний обстріл України

Нагадаємо, цієї ночі після 3:00 росіяни підняли в повітря 17 стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Також агресор вивів у Чорне море 4 кораблі, що здатні одночасно запустити 24 ракети типу "Калібр".

Близько 6:00 були зафіксовані пуски ракет стратегічною авіацією, з Чорного моря і з території Криму.

О 6:40 у Києві пролунала серія потужних вибухів. Працюють сили ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
обстріл КиєваВійна в Україні