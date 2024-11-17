Ракетная атака: в одном из районов Киева горит крыша жилого дома

По словам мэра, пылает крыша одного из домов в Печерском районе. Все службы направляются на место.

"В результате ракетного удара по Киеву из-за падения обломков в Печерском районе произошло возгорание на кровле пятиэтажного жилого дома. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Обновлено 7:00

Начальник КГВА сообщил, что предварительно, в результате атаки есть один пострадавший. Человека передали медикам.