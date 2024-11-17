Ракетная атака: в одном из районов Киева горит крыша жилого дома

Украина находится под массированным ракетным обстрелом России. В центре Киева из-за падения обломков ракеты пылает крыша жилого дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову столицы Виталия Кличко и Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
По словам мэра, пылает крыша одного из домов в Печерском районе. Все службы направляются на место.
"В результате ракетного удара по Киеву из-за падения обломков в Печерском районе произошло возгорание на кровле пятиэтажного жилого дома. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Обновлено 7:00
Начальник КГВА сообщил, что предварительно, в результате атаки есть один пострадавший. Человека передали медикам.
Напомним, этой ночью после 3:00 россияне подняли в воздух 17 стратегических бомбардировщиков Ту-95.
Также агрессор вывел в Черное море 4 корабля, способные одновременно запустить 24 ракеты типа "Калибр".
Около 6:00 были зафиксированы пуски ракет стратегической авиацией, с Черного моря и с территории Крыма.
В 6:40 в Киеве прозвучала серия мощных взрывов. Работают силы ПВО.
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