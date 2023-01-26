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Ракетна атака на Київ: відомо про жертву та постраждалих

Фото: у Києві є жертва та поранені внаслідок ракетної атаки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська ракета влучила у нежитлову будівлю в Голосіївському районі Києва. Внаслідок атаки є жертва та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

"В результаті влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі наразі є інформація про одного загиблого і двох поранених. Постраждалих госпіталізували медики", - зазначив Кличко.

Водночас у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у Голосіївському районі впала частина російської ракети.

"Голосіївський район. Внаслідок падіння частини ракети є постраждалі. Інформація уточнюється. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки загинув 55-річний чоловік.

Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Дніпровському районі. Водночас відомо, що у районі столиці сили ППО збили 15 ворожих ракет.

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