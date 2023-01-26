Росіяни випустили у бік Києва 15 ракет: сили ППО збили всі цілі

Фото: сили ППО збили усі 15 ракет, які росіяни запустили у бік Києва (facebook.com/kpszsu)

Російські війська під час масштабного удару 26 січня випустили у бік Києва 15 ракет. Усі повітряні цілі були знищені силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.