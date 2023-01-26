Ракетная атака на Киев: известно о жертве и пострадавших

"В результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе сейчас есть информация об одном погибшем и двух раненых. Пострадавших госпитализировали медики", - отметил Кличко.

В то же время в Киевской городской военной администрации сообщили, что в Голосеевском районе упала часть российской ракеты.

"Голосеевский район. В результате падения части ракеты есть пострадавшие. Информация уточняется. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате ракетной атаки погиб 55-летний мужчина.

Напомним, в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы в Днепровском районе. В то же время известно, что в районе столицы силы ПВО сбили 15 вражеских ракет.

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