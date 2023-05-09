Ракетна атака на Київ: у приватному будинку виникла пожежа, уламки потрапили на дорогу

Оновлено 7:22

В МВС України показали фото наслідків падіння уламків ракети на подвір’я приватного будинку в Голосіївському районі.

"Попередні наслідки збиття ворожих ракет над столицею: у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків у двір приватного будинку сталося загоряння, у Шевченківському районі виявлено уламки на проїжджій частині", - йдеться у повідомленні КГВА.

Також на даний момент інформація щодо потерпілих не надходила.