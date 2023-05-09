Ракетная атака на Киев: в частном доме возник пожар, обломки попали на дорогу

Российские войска сегодня утром, 9 мая, нанесли ракетный удар по Киеву. По предварительным данным, в результате падения обломков в частном доме в Голосеевском районе столицы возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"Предварительные последствия сбития вражеских ракет над столицей: в Голосеевском районе в результате падения обломков во двор частного дома произошло возгорание, в Шевченковском районе обнаружены обломки на проезжей части", - говорится в сообщении КГВА.

Также на данный момент информация по потерпевшим не поступала.