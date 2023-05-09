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Ракетная атака на Киев: в частном доме возник пожар, обломки попали на дорогу

Фото: войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня утром, 9 мая, нанесли ракетный удар по Киеву. По предварительным данным, в результате падения обломков в частном доме в Голосеевском районе столицы возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"Предварительные последствия сбития вражеских ракет над столицей: в Голосеевском районе в результате падения обломков во двор частного дома произошло возгорание, в Шевченковском районе обнаружены обломки на проезжей части", - говорится в сообщении КГВА.

Также на данный момент информация по потерпевшим не поступала.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью, 9 мая, в Киеве и области прогремели взрывы, в столице работали силы ПВО.

Также в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Ее связывают со взлетами российских стратегических бомбардировщиков.

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