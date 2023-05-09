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У Києві та більшості областей оголошено повітряну тривогу

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Київ, Вівторок 09 травня 2023 04:10
У Києві та більшості областей оголошено повітряну тривогу Фото: в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні сьогодні вночі, 8 травня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Її пов'язують із злетами російських стратегічних бомбардувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Раніше голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що у разі оголошення повітряної тривоги сьогодні вночі, на неї необхідно відповідно реагувати – слідувати в укриття, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

"Покладаємось на наших захисників. Слава силам ППО та слава ЗСУ", - додав Лукашук.

У Києві та більшості областей оголошено повітряну тривогу

Нагадаємо, що минулої ночі російські війська атакували іранськими "Шахедами" Київ. Понад 30 дронів наша ППО збила над столицею. Також ворог здійснив ракетну атаку на Одещині.

Також додамо, що вчора вранці вже повідомлялося про вибухи у Херсоні, а також у Дніпропетровській та Харківській областях.

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