У Києві та більшості областей оголошено повітряну тривогу

В Україні сьогодні вночі, 8 травня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Її пов'язують із злетами російських стратегічних бомбардувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

"Покладаємось на наших захисників. Слава силам ППО та слава ЗСУ", - додав Лукашук.

Раніше голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що у разі оголошення повітряної тривоги сьогодні вночі, на неї необхідно відповідно реагувати – слідувати в укриття, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Нагадаємо, що минулої ночі російські війська атакували іранськими "Шахедами" Київ. Понад 30 дронів наша ППО збила над столицею. Також ворог здійснив ракетну атаку на Одещині.

Також додамо, що вчора вранці вже повідомлялося про вибухи у Херсоні, а також у Дніпропетровській та Харківській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.