Ракетна атака на Київ: у Печерському районі під завалами можуть бути люди

В Печерському районі Києва внаслідок ракетного удару РФ завалилася будівля. Під її завалами можуть знаходитися люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ДСНС в Telegram.
"Аварійно-рятувальні роботи тривають, під завалами можуть бути люди", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що у будівлі однієї зі шкіл розгорнуто штаб допомоги Червоного Хреста.
За даними КМВА, у Печерському районі пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю.
"Руйнація на площі приблизно 100 м.кв. Без послідуючого горіння", - йдеться у повідомленні.
Зранку 25 березня у Києві оголосили повітряну тривогу. Разом з тим Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ракети на Київ.
Після цього у столиці пролунали вибухи. При цьому у КМВА повідомляли про роботу ППО.
Пізніше стало відомо, що в Печерському районі столиці пошкоджено багатоповерховий будинок. Крім того, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах.
Наразі відомо про пʼятеро постраждалих, серед яких підліток.
Детальніше про ракетну атаку на Київ - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.