RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетная атака на Киев: в Печерском районе под завалами могут быть люди

Фото: спасатели на месте разрушения здания в Печерском районе столицы (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерия Полищук

В Печерском районе Киева в результате ракетного удара РФ рухнуло здание. Под его завалами могут находиться люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Telegram.

"Аварийно-спасательные работы продолжаются, под завалами могут быть люди", - говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что в здании одной из школ развернут штаб помощи Красного Креста.

По данным КГВА, в Печерском районе повреждено многоэтажное нежилое здание. 

"Разрушение на площади примерно 100 м.кв. Без последующего горения", - говорится в сообщении. 

Атака на Киев

Утром 25 марта в Киеве была объявлена воздушная тревога. Вместе с тем, Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ракеты на Киев.

После этого в столице раздались взрывы. При этом в КМВА сообщали о работе ПВО.

Позже стало известно, что в Печерском районе столицы поврежден многоэтажный дом. Кроме того, зафиксировано падение обломков в Соломенском и Днепровском районах.

Пока известно о пяти пострадавших, среди которых подросток.

Детальнее о ракетной атаке на Киев - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВойна в УкраинеКиев