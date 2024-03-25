Ракетная атака на Киев: в Печерском районе под завалами могут быть люди

В Печерском районе Киева в результате ракетного удара РФ рухнуло здание. Под его завалами могут находиться люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Telegram.
"Аварийно-спасательные работы продолжаются, под завалами могут быть люди", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в здании одной из школ развернут штаб помощи Красного Креста.
По данным КГВА, в Печерском районе повреждено многоэтажное нежилое здание.
"Разрушение на площади примерно 100 м.кв. Без последующего горения", - говорится в сообщении.
Утром 25 марта в Киеве была объявлена воздушная тревога. Вместе с тем, Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ракеты на Киев.
После этого в столице раздались взрывы. При этом в КМВА сообщали о работе ПВО.
Позже стало известно, что в Печерском районе столицы поврежден многоэтажный дом. Кроме того, зафиксировано падение обломков в Соломенском и Днепровском районах.
Пока известно о пяти пострадавших, среди которых подросток.
Детальнее о ракетной атаке на Киев - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.