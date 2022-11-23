ua ru
Ср, 23 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракетна атака на Київ: коли з'являться світло та вода

Новость на русском →
Київ, Середа 23 листопада 2022 19:37
Ракетна атака на Київ: коли з'являться світло та вода Фото: стало відомо, коли в Києві з'являться світло та вода (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Жителям Києва повернуть світ після стабілізації енергосистеми. Водночас водопостачання та опалення планують включити вже завтра, 24 листопада, вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

За даними відомства, усі аварійні бригади працюють у надзвичайному режимі над відновленням пошкодженої інфраструктури.

Також у КМВА зазначають, що у сили ППО збили 22 з 31 ракети, які летіли у напрямку Києва. Внаслідок атаки загинули троє людей, одинадцять - отримали поранення.

При цьому мер Києва Віталій Кличко розповів, що через обстріл 80% мешканців столиці залишилися без світла та води, а прогнози щодо повного відновлення "давати ще рано".

Нагадаємо, 23 листопада російські окупанти завдали масованого удару по Україні.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури столиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ вимкнення світла Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Батареї та генератори. Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла
Батареї та генератори. Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла
DAILY
Як живе Миколаїв без води, але з вірою у перемогу. Репортаж зі "сталевого міста"
Юлія Акимова, Віталій Носач Як живе Миколаїв без води, але з вірою у перемогу. Репортаж зі "сталевого міста"