Ракетна атака на Київ: коли з'являться світло та вода
Жителям Києва повернуть світ після стабілізації енергосистеми. Водночас водопостачання та опалення планують включити вже завтра, 24 листопада, вранці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.
За даними відомства, усі аварійні бригади працюють у надзвичайному режимі над відновленням пошкодженої інфраструктури.
Також у КМВА зазначають, що у сили ППО збили 22 з 31 ракети, які летіли у напрямку Києва. Внаслідок атаки загинули троє людей, одинадцять - отримали поранення.
При цьому мер Києва Віталій Кличко розповів, що через обстріл 80% мешканців столиці залишилися без світла та води, а прогнози щодо повного відновлення "давати ще рано".
Нагадаємо, 23 листопада російські окупанти завдали масованого удару по Україні.
Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури столиці.
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