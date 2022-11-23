Ракетна атака на Київ: коли з'являться світло та вода

Жителям Києва повернуть світ після стабілізації енергосистеми. Водночас водопостачання та опалення планують включити вже завтра, 24 листопада, вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram .

За даними відомства, усі аварійні бригади працюють у надзвичайному режимі над відновленням пошкодженої інфраструктури.

Також у КМВА зазначають, що у сили ППО збили 22 з 31 ракети, які летіли у напрямку Києва. Внаслідок атаки загинули троє людей, одинадцять - отримали поранення.

При цьому мер Києва Віталій Кличко розповів, що через обстріл 80% мешканців столиці залишилися без світла та води, а прогнози щодо повного відновлення "давати ще рано".