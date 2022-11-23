Ракетная атака на Киев: когда появятся свет и вода

Жителям Киева вернут свет после стабилизации энергосистемы. При этом водоснабжение и отопление планируют включить уже завтра, 24 ноября, утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram .

По данным ведомства, все аварийные бригады работают в чрезвычайном режиме над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Также в КГВА отмечают, что в силы ПВО сбили 22 из 31 ракеты, которые летели в направлении Киева. В результате атаки погибли три человека, одиннадцать - получили ранения.

При этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что из-за обстрела 80% жителей столицы остались без света и воды, а прогнозы насчет полного восстановления "давать еще рано".