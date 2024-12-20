Ракетна атака на Київ: кількість постраждалих зросла до дев'яти

За словами Кличка, станом на зараз відомо про:

дев'ять постраждалих , серед яких четверо були госпіталізовані;

, серед яких четверо були госпіталізовані; одного загиблого.

Додамо, що внаслідок обстрілу уламки виявили у чотирьох районах Києва, а саме:

Голосіївському;

Солом'янському;

Шевченківському;

Дніпровському.

Зокрема є загоряння на дахах будівель, займання автомобілів та пошкодження тепломагістралі у Голосіївському районі.

"Внаслідок ворожої атаки й пошкодження тепломагістралі в Голосіївському районі без тепла зараз 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків", - розповідав Кличко.

Обстріл Києва

Російські війська регулярно здійснюють атаки на українські території, створюючи серйозну загрозу життю та безпеці мирного населення. Для цих нападів використовуються різні види озброєння, зокрема ракетні комплекси, артилерійські системи, безпілотні літальні апарати (БпЛА) і керовані авіабомби (КАБ).

Сьогодні вранці, 20 грудня, російські терористи здійснили черговий ракетний обстріл столиці України - Києва. Після оголошення повітряної тривоги у місті пролунала серія вибухів.

Пізніше Київська міська державно адміністрація (КМДА) показала наслідки обстрілу міста.