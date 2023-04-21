Ракетна атака. Які можливості має РФ для одномоментного пуску: оцінка Ігната

"Все залежить від того, скільки буде в готовності саме носіїв. Вони використовують для атак України ракети морського, повітряного, наземного базування. Повітряне базування це літаки Ту-95, Ту-160. Вони можуть злетіти в достатній кількості", - сказав Ігнат.

За його словами, як правило росіяни можуть випускати 50-70 ракет при масованих великих ударах.

"Один літак (Ту-95) може нести 8 ракет. Однак зазвичай вони несуть менше, беруть половину. Але беруть більшу кількість літаків, що ми спостерігали", - зазначив Ігнат.

Він звернув увагу - якщо брати статистику, то "Калібрів" застосовується десь одна четверта, а три четвертих - це ракети повітряного базування при масованих ударах.

"Далі беруть ракети С-300, можливо балістичні ракети. Відповідно до того скільки вони застосують носіїв і скільки їм ракет буде не шкода викинути. Тому що вони викинули величезну кількість, стратегічний запас по нашій енергетичній інфраструктурі і не досягли бажаного результату", - пояснює Ігнат.

Він додав, що зараз в РФ вже дістають старі радянські проекти ракет, таких як Х-50, які хочуть відновлювати.

"Можливо, це здешевить виробництво, а можливо просто є певний матеріал, з якого вони будуть його виготовляти", - підсумував Ігнат.

Нагадаємо, як розповідали в українській розвідці, російські війська й далі продовжуватимуть свою тактику ракетного терору. Але докорінним чином вплинути ударами на українську економіку, логістику ворог вже не зможе.

Додамо, за даними українських військових вже цього червня Росія має намір почати серійне виробництво крилатих ракет типу Х-50. Через що ворог може активізувати удари по Україні восени.

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