Ракетная атака. Какие возможности есть у РФ для одномоментного пуска: оценка Игната

"Все зависит от того, сколько будет в готовности именно носителей. Они используют для атак Украины ракеты морского, воздушного, наземного базирования. Воздушное базирование - это самолеты Ту-95, Ту-160. Они могут взлететь в достаточном количестве", - сказал Игнат.

По его словам, как правило, россияне могут выпускать 50-70 ракет при массированных больших ударах.

"Один самолет (Ту-95) может нести 8 ракет. Однако обычно они несут меньше, берут половину. Но берут большее количество самолетов, что мы наблюдали", - отметил Игнат.

Он обратил внимание - если брать статистику, то "Калибров" применяется где-то одна четвертая, а три четвертых - это ракеты воздушного базирования при массированных ударах.

"Дальше берут ракеты С-300, возможно баллистические ракеты. Согласно тому, сколько они применят носителей и сколько им ракет будет не жалко выбросить. Потому что они выбросили огромное количество, стратегический запас по нашей энергетической инфраструктуре и не достигли желаемого результата", - объясняет Игнат.

Он добавил, что сейчас в РФ уже получают старые советские проекты ракет, таких как Х-50, которые хотят восстанавливать.

"Возможно, это удешевит производство, а возможно просто есть определенный материал, из которого они будут его производить", - подытожил Игнат.

Напомним, как рассказывали в украинской разведке, российские войска и дальше будут продолжать свою тактику ракетного террора. Но коренным образом повлиять на удары на украинскую экономику, логистику враг уже не сможет.

Добавим, по данным украинских военных уже в июне Россия намерена начать серийное производство крылатых ракет типа Х-50. Из-за чего враг может активизировать удары по Украине осенью.

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