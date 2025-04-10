Ракетна атака по Дніпру: з’явилося перше фото з місця удару

За даними прокуратури, в результаті ворожої атаки на Дніпро одна людина загинула, ще троє травмовані.

"Внаслідок обстрілу загинув 42-річний чоловік, ще троє людей отримали поранення", - зазначили в прокуратурі.

В місці ракетного удару значних пошкоджень зазнала інфраструктура. Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.

На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які зафіксували черговий воєнний злочин РФ. Обласна прокуратура розпочала розслідування.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", - додали в прокуратурі.

Ракетний удар по Дніпру

Нагадаємо, сьогодні, 10 квітня, вдень у Дніпрі прогриміли вибухи. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, що місто перебувало під ворожою ракетною атакою.

Своєю чергою ЗМІ публікували фото і відео, на яких можна помітити, що після російського удару над Дніпром здійнявся густий дим.

Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Дмитро Лисак повідомив, що росіяни атакували Дніпро ракетою.

"Дніпро. Ворог атакував місто ракетою. На місці удару виникла масштабна пожежа. Є руйнування на території цивільного об'єкта", - зазначив Лисак.

Деталі атаки з'ясовуються.