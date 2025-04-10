Ракетная атака по Днепру: появилось первое фото с места удара

По данным прокуратуры, в результате вражеской атаки на Днепр один человек погиб, еще трое травмированы.

"В результате обстрела погиб 42-летний мужчина, еще три человека получили ранения", - отметили в прокуратуре.

В месте ракетного удара значительные повреждения получила инфраструктура. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые зафиксировали очередное военное преступление РФ. Областная прокуратура начала расследование.

"Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - добавили в прокуратуре.

Ракетный удар по Днепру

Напомним, сегодня, 10 апреля, днем в Днепре прогремели взрывы. Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, что город находился под вражеской ракетной атакой.

В свою очередь СМИ публиковали фото и видео, на которых можно заметить, что после российского удара над Днепром поднялся густой дым.

Позже глава Днепропетровской ОГА Дмитрий Лысак сообщил, что россияне атаковали Днепр ракетой.

"Днепр. Враг атаковал город ракетой. На месте удара возник масштабный пожар. Есть разрушения на территории гражданского объекта", - отметил Лысак.

Детали атаки выясняются.