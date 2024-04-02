ua en ru
Вт, 02 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ракетная атака на Днепр: количество пострадавших возросло, среди них пятеро детей

Днепр, Вторник 02 апреля 2024 18:33
UA EN RU
Ракетная атака на Днепр: количество пострадавших возросло, среди них пятеро детей Фото: в Днепре возросло количество пострадавших в результате атаки РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Число пострадавших в результате ракетной атаки РФ на Днепр 2 апреля возросло до 13 человек, среди них пятеро детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Увеличилось количество пострадавших. По уточненным данным, ранения получили четверо детей - от 14 до 17 лет. Всем оказывают медпомощь", - сообщил Лысак.

Также среди пострадавших и пятеро взрослых. Из них двое, мужчина и женщина, госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Обновлено 18:36

По информации Лысака, по состоянию на сейчас уже 13 пострадавших от ракетной атаки в Днепре, среди них пятеро детей.

Госпитализированы восемь раненых. Все в состоянии средней тяжести.

Ракетная атака на Днепр

Ранее в Днепре местные жители услышали взрывы. Они раздались во время воздушной тревоги в Днепропетровской области.

В Воздушных силах к взрывам предупреждали, что в направлении Днепра летит управляемая авиационная ракета.

Позже стало известно, что россияне нанесли ракетный удар по городу. В результате пострадали гражданские лица.

Также в Днепре из-за российской атаки повреждено одно из учебных заведений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днипро Война в Украине Ракетная атака
NEWS
Студенты смогут выезжать за границу, но есть условия. Детали решения Кабмина
Студенты смогут выезжать за границу, но есть условия. Детали решения Кабмина
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ