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Ракеты уже в воздухе. Игнат рассказал, откуда Россия совершает пуски

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Украина, Понедельник 05 декабря 2022 13:53
Ракеты уже в воздухе. Игнат рассказал, откуда Россия совершает пуски Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия запускает ракеты по территории Украины из Каспийского и Черного морей. Военные предупреждают, что могут быть несколько волн запусков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация - это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены", - сказал он.

По его словам, российские войска уже запустили первую волну ракет, но могут быть следующие.

"Уже первая волна ракет ушла, их может быть несколько, поэтому могут использовать несколько волн атак, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия нашей ПВО", - добавил Игнат.

Напомним, что в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Руководители регионов, ГСЧС и Офис президента призывают украинцев быть осторожными и предупреждают о пусках ракет.

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