Ракети вичерпуються, але є нюанс. В ЗСУ зробили заяву щодо "арсеналу росіян"

РФ може самостійно виготовляти ракети, якими вона б'є по об'єктах інфраструктури України. Але, якщо вона буде продовжувати атаки в такому темпі, то виникає питання - чи встигне вона поповнювати запаси.

Ракет на три удари чи більше?

Як звернув увагу речник Повітряних сил, росіяни під час масованої атаки випускають по 100 ракет за один раз.

"Беремо масовані удари, а найбіліше ж всього РФ випустила ракет 10-11 жовтня, а також 31-го і в листопаді - це вже було 96 ракет (ракетна атака 15 листопада - ред.). І якщо подивитися на інфографіку, яку опублікувало Міноборони, можна прорахувати те, що й зробили в РНБО і робити такі припущення (що РФ має ракет на 3-4 масовані удари по Україні - ред.)", - каже Ігнат.

Тобто, іншими словами можна припустити, що арсеналу ракет Росії залишилося на 3-4 удари, такі як РФ здійснила 15 листопада, але є нюанс.

Росія має радянський запас

"Але не варто забувати, що ворог запускає не лише високоточні ракети, в них ще є і радянські. Наприклад, Х-22. Так, вони не точні, але їх є багато у противника. Щодо С-300 - це зовсім інші ракети, які вони використовують як терористичний засіб озброєння проти мирного населення у прифронтових містах, бо дальність їх невелика", - пояснює Ігнат.

При цьому, що стосується тих ракет, які постійно використовуються для ударів по критичній інфраструктурі: Х-101, Х-555, "Калібр" і в тому числі "Іскандер", то деякі з них противник може виготовляти, так само як і "Кинжали".

"Тому, вони можуть поповнювати те, що витрачають. Але, якщо вони битимуть по інфраструктурі такими темпами, як вони собі взяли в жовтні, то очевидно що їхня промисловість не встигне за такими ударами, бо ракети так швидко не виготовляються. І по-друге, - треба мати достатньо матеріалів і запчастин, що в умовах санкцій для них викликає проблеми", - акцентував Ігнат.

Втім, він зазначив, те що РФ все ж вдається виготовляти потроху ракет - це факт, підприємства у росіян працюють. При цьому не виключено, що залишки запчастин для високоточної зброї є на складах країни-агресора.

Скільки ракет у росіян?

Зазначимо, вчора глава Міноборони Олексій Резніков оприлюднив актуальні дані про кількість ракет, які залишилися у країни-агресора.

За його даними, у ворога залишилося:

119 ракет "Іскандер";

347 ракет 3М55 "Онікс";

6980 ракет С-300;

229 ракет морського базування "Калібр";

132 ракети повітряного базування Х-101;

150 ракет повітряного базування Х-555;

120 ракет повітряного базування Х-22/32;

356 ракет повітряного базування Х-35;

43 ракети повітряного базування Х-47М2 "Кинжал".

Ракет на 3-4 масовані удари

Нагадаємо, після цього секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що РФ має ресурс для 3-4 масованих ударів, які рівноцінних атаці, що сталася 15 листопада.

"Той напад, який був 15 листопада, був одним з найпотужніших. Якщо йдеться про такий обстріл, який був 15 числа, то це максимум три-чотири рази вони можуть ще зробити такі обстріли", - сказав Данілов.