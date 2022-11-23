Ракеты исчерпываются, но есть нюанс. В ВСУ сделали заявление по поводу "арсенала россиян"

РФ может самостоятельно производить ракеты, которыми она бьет по объектам инфраструктуры Украины. Но если она будет продолжать атаки в таком темпе, то возникает вопрос - успеет ли она пополнять запасы.

Ракет на три удара или больше?

Как обратил внимание спикер Воздушных сил, россияне во время массированной атаки выпускают по 100 ракет за один раз.

"Берем массированные удары, а белее всего РФ выпустила ракет 10-11 октября, а также 31-го и в ноябре - это уже было 96 ракет (ракетная атака 15 ноября - ред.). И если посмотреть на инфографику, которую опубликовало Минобороны, можно просчитать то, что и сделали в СНБО и делать такие предположения (что у РФ ракеты на 3-4 массированных удара по Украине - ред.)", - говорит Игнат.

То есть, другими словами можно предположить, что арсенала ракет России осталось на 3-4 удара, такие как РФ совершила 15 ноября, но есть нюанс.

Россия имеет советский запас

"Но не стоит забывать, что враг запускает не только высокоточные ракеты, у них еще есть и советские. Например, Х-22. Да, они не точные, но их много у противника. По поводу С-300 - это совсем другие ракеты, которые они используют как террористическое средство вооружения против мирного населения в прифронтовых городах, потому что дальность их невелика", - объясняет Игнат.

При этом, что касается тех ракет, которые постоянно используются для ударов по критической инфраструктуре: Х-101, Х-555, "Калибр" и в том числе "Искандер", то некоторые из них противник может изготавливать, как и "Кинжалы".

"Поэтому они могут пополнять то, что тратят. Но, если они будут бить по инфраструктуре такими темпами, как они себе взяли в октябре, то очевидно, что их промышленность не успеет за такими ударами, потому что ракеты так быстро не производятся. И, во-вторых, - нужно иметь достаточно материалов и запчастей, что в условиях санкций для них вызывает проблемы", - подчеркнул Игнат.

Впрочем, он отметил, что РФ все же удается производить понемногу ракет - это факт, предприятия у россиян работают. При этом не исключено, что остатки запчастей для высокоточного оружия находятся на складах страны-агрессора.

Сколько ракет у россиян?

Отметим, вчера глава Минобороны Алексей Резников обнародовал актуальные данные о количестве оставшихся ракет у страны-агрессора.

По его данным, у врага осталось:

119 ракет "Искандер";

347 ракет 3М55 "Оникс";

6980 ракет С-300;

229 ракет морского базирования "Калибр";

132 ракеты воздушного базирования Х-101;

150 ракет воздушного базирования Х-555;

120 ракет воздушного базирования Х-22/32;

356 ракет воздушного базирования Х-35;

43 ракеты воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал".

Ракет на 3-4 массированных удара.

Напомним, после этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у РФ есть ресурс для 3-4 массированных ударов, которые равноценны атаке, произошедшей 15 ноября.

"То нападение, которое было 15 ноября, было одним из самых мощных. Если речь идет о таком обстреле, который был 15 числа, то это максимум три-четыре раза они могут еще произвести такие обстрелы", - сказал Данилов.