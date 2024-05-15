Україна хоче від США два Patriot: що про це говорить Блінкен

Сполучені Штати приділяють пильну увагу системам Patriot та іншим засобам ППО. Вашингтон хоче переконатися, що знайде їх і зможе доставити в Україну.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Що стосується батарей Patriot, то ми приділяємо пильну увагу Patriot та іншим засобам ППО і переконуємося, що зможемо знайти їх і доставити в Україну", - заявив він. Блінкен зазначив, що Харків є одним із невідкладних пріоритетів. "Є й інші. Усе, що я можу вам сказати, - це те, що ми детально обговорювали і над чим ми активно і терміново працюємо", - додав він.