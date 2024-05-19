Ракети до ППО і не тільки. У Британії розповіли, яку допомогу надішлють Україні в травні

Допомога Україні від Британії

Британія почала допомагати Україні зброєю та боєприпасами ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. З того часу українці отримали від Британії багато пакетів військової допомоги.

У травні Лондон оголосив про передачу Україні найбільшого пакета військової допомоги на 500 млн фунтів стерлінгів. До оголошеного пакету допомоги від Британії увійшли боєприпаси, ракети та бронемашини.

Більше про те, яку допомогу Україна отримувала від Британії з початку повномасштабної війни, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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